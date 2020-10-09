Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 октября 2020 года составило 231 человек

Коронавирус набирает обороты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время все чаще бывали дни, когда в Заполярье от коронавируса никто за сутки не умирал. Таких дней с начала этого месяца было целых четыре! Однако 9 октября злосчастный ковид прервал затишье: по последним данным оперштаба при правительстве Мурманской области, от опасной инфекции скончались еще три человека. Всего в регионе зафиксирован 231 летальный исход.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 143 жителям кольского края, а общее количество случаев заражения перевалило за 16 тысяч человек (16028). Новые случаи подтвердили в Мурманске (+57, всего 9098), Североморске (+39, всего 1485), Мончегорске (+2, всего 594), Апатитах (+8, всего 344), Оленегорске (+16, всего 256), Кировске (+3, всего 190), Кандалакшском районе (+6, всего 232) и Ковдорском районе (+9, всего 177).

Выздоровевших тоже много - 13163 пациента медики смогли вылечить.

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