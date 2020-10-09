В Мурманске нашли скелетированное тело Вячеслава Булычева, пропавшего год назад

Тело мужчины нашли у подножия скалы. Фото: СКР по Мурманской области

29 июня житель Мурманска гулял в сопках рядом с жилыми домами на улице Достоевского (сейчас в этом районе строят детский сад) и нашел скелетированное тело.

Следователи почти сразу установили, что останки пролежали в лесу почти год. Их обнаружили под скалой, что позволило предположить, что мужчина упал с высоты и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас стали известны подробности гибели мурманчанин.

Вячеслава Булычева искали год. Фото: "МурманСпас"

- Погибшим оказался житель Мурманска, который пропал год назад. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Речь идет о 52-летнем Вячеславе Булычеве. Он ушел из дома на улице Капитана Орликовой еще 14 июля. Ситуацию усугубило то, что мужчина был дезориентирован.

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