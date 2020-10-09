18-летний хоккеист из Мурманска Ян Кузнецов будет играть в НХЛ за команду "Калгари Флэймз"

Ян Кузнецов прошел драфт в НХЛ. Фото: inoprosport.ru

Спортивная карьера 18-летнего Яна Кузнецова идет в гору. Родился хоккеист в Мурманске, а сейчас играет за молодежную сборную России. а также в НХЛ.

Состоялся драфт лиги (профессиональные игроки выбирают, за какую команду играть), и северянин выбрал "Калгари Флэймз" - профессиональный хоккейный клуб Национальной хоккейной лиге который находится в канадском городе Калгари. Там Ян Кузнецов будет выступать под номером 50.

Уроженец Мурманска стал шестым россиянином на драфте.

- Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, защитник Шакир Мухамадуллин под 20-м номером, нападающий Егор Чинахов под 21-м и форвард Марат Хуснутдинов под 37-м, - пишет www.championat.com.

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