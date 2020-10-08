Погода в Мурманске и области на 9 октября 2020 года: облачно и дожди

Погода будет прохладной. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области сохраняется облачная с прояснениями погода. По прогнозам заполярных синоптиков, местами возможны дожди, все также ожидается туман. Ветер южный умеренный, температура воздуха ночью +3+8, днем +6+11 градусов.

- С 8 по 10 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и западом Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, при прояснениях местами возможны заморозки до -2 градусов, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

Погода остается стабильной, но дождь может стать неприятным сюрпризом, поэтому северянам стоит прихватить с собой зонтики.

Напомним: в Мурманске рябины около краеведческого музея вырубать не будут. Преклонный возраст деревьев спас их от гибели.

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