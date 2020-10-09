Житель Кандалакши добился компенсации за снесенный дом

Семьям, которые жили в квартирах социального найма обещали до 1 января 2025 года предоставить благоустроенное жилье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в августе 2017 года в доме жителя Кандалакши произошел пожар. Администрация города признала здание аварийным и подлежащим сносу. Семьям, которые жили в квартирах социального найма обещали до 1 января 2025 года предоставить благоустроенное жилье.

Жильцы дожидались положенных выплат, однако в июле 2018 года дом был разрушен, так как комиссия при администрации провела его обследование и приняла решение о незамедлительном сносе. Вот только мэрия не озадачилась получением решения об изъятии земельного участка, не разрешив при этом вопрос о выплате возмещения собственникам. Так была нарушена статья 32 Жилищного кодекса РФ. Поэтому погорелец пошел в суд.

В первом заседании действия администрации были признаны незаконными. Позже мужчина снова обратился к Фемиде с исковым заявлением к администрации, так как материальный ущерб, причиненный незаконным изъятием жилого помещения, не был возмещен, и стороны не смогли договориться о размере компенсации.

- Гражданин К. затребовал суд взыскать с администрации компенсацию в размере 1 539 752 рубля. Была назначена экспертиза, суд частично удовлетворил исковые требования К., установив в счет компенсации выплату в сумме 545 096 рублей, - сообщили в Мурманском областном суде.

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