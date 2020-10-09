На Ледовом озере в Мурманске появится VIP-домик для уточек

Фото: vk.com/nanoliseum
Пернатые водоплавающие заполярной столицы теперь будут жить с комфортом: ученики Мурманского международного лицея соорудили для уточек "двухквартирный" дом из сосны, который разместится на озере Ледовом. Ребята торжественно передали птичье жилье в руки Мурманских городских парков и скверов.
Вместе с учителем технологии Денисом Усиковым лицеисты не хотели оставить без внимания обитателей озера Ледового. В последние 16 лет водоем стал пристанищем для перелетных птиц. Командой был разработан макет домика для уток, а весной 2019 года этот проект был воплощен в жизнь.
- Наша идея стала победителем регионального этапа XIX Всероссийской акции "Я - гражданин" в номинации "Развитие культурного и исторического наследия". На этом участники не остановились. Расширив экологическую часть проекта, успешно представили его на региональном этапе научно-практической конференции "Леонардо", - рассказали в группе "Нано - Лицеист".
Домик украсит Ледовое озеро, когда зону отдыха откроют после благоустройства.
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