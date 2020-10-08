Совет депутатов Мурманска проведет внеочередное заседание

Совет депутатов Мурманска соберется 12 октября. Фото: murmansovet.ru

29 сентября состоялось первое после летних каникул заседание Совета депутатов Мурманска. Следующая плановая встреча намечена ровно через месяц на 29 октября. Однако парламентарии встретятся раньше.

12 октября состоится внеочередное заседание горсовета. На повестке всего два вопроса. Первый звучит так: "Об оценке исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск за 9 месяцев 2020 года и предложениях по выходу из кризисной ситуации, сложившейся в ходе исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск в текущем финансовом году". Такой повод для обсуждения возник не случайно. Ранее озвучили данные, что городская казна недополучит почти миллион рублей из-за того, что правительство Мурманской области дало предпринимателям льготы, в том числе и налоговые, на ближайшие три года. Депутаты посчитали это слишком щедрым подарком в условиях коронавируса.

Второй вопрос повестки также злободневный и бурно обсуждался не только на Совете депутатов, но и в Мурманской областной Думе. Он касается передачи полномочий по транспортному обслуживанию населения от муниципалитетов областному минтрансу.

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