В мурманском доме престарелых появился виртуальный концертный зал

Открытие такого зала стало актуальной необходимостью. Фото: правительство Мурманской области.

Из-за коронавирусных ограничений северяне остались без многих любимых развлечений, например, без живой музыки. В доме-интернате для престарелых и инвалидов Мурманска эту проблему постарались решить - там открылся виртуальный концертный зал.

Показы будут проходить при поддержке Мурманской областной филармонии. Первой постояльцы соцучреждения увидели программу «Романса трепетный орнамент». Открытие зала стало актуальной необходимостью, так как пока что музыканты не могут выступать перед зрителями.

По требованиям проекта нужно иметь высококачественную видео- и -звуко аппаратуру. По словам руководства учреждения, такое оборудование в доме-интернате есть.

- Мы будем проводить показы несколько раз в месяц – это концертные программы классической, джазовой и популярной музыки. В следующем году планируется ремонт актового зала. Так мы в еще большей степени сможем стать причастными к музыкальному наследию, которое для нашей категории слушателей доступно абсолютно бесплатно, что еще раз подчеркивает социальный аспект проекта, – отметил директор дома престарелых Сергей Ершов.

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