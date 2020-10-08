В Мурманске рябины около краеведческого музея вырубать не будут

Мурманчане обеспокоились этой проблемой еще в сентябре, когда в центре города начали вырубать кусты сирени. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В координационном совете по вопросам социально-экономического развития Мурманска рассмотрели варианты размещения парковочных карманов в столице Заполярья. Мурманчане обеспокоились этой проблемой еще в сентябре, когда в центре города начали вырубать кусты сирени.

Депутат Мурманской областной Думы Александр Макаревич отправил запрос в правительство региона, с просьбой прояснить судьбу деревьев. На него ответила заместитель губернатора Оксана Астахова.

- Из-за того, что на озеленительной полосе в районе музея растут рябины и кустарники, посаженные в 1970-х годах и достигшие возраста, при котором их пересадка невозможна, принято решение исключить из списка рассматриваемых варианта размещения парковочного кармана для туристических автобусов площадку перед центральным входом в Мурманский областной краеведческий музей, - прокомментировала Оксана Астахова.

В настоящее время место для специализированного транспорта уже сделано на пересечении улицы Володарского и Рыбного проезда.

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