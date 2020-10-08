В Мурманске в лесу за улице Шабалина нашли мину

Мину нашли за жилыми домами в Мурманске. Фото: Росгвардия по Мурманской области

В Мурманской области много напоминаний о временах Великой Отечественной войны. Но одно дело найти артиллерийский снаряд где-то глубоко в лесу за километры от города, а другое - рядом с жилыми домами.

Вечером 6 октября в дежурную часть ОМОН "Медведь" Управления Росгвардии по Мурманской области поступило сообщение, что нужна помощь сотрудником группы разминирования.

- Внимательные прохожие обнаружили подозрительный предмет, похожий на мину, в лесополосе недалеко от улицы Шабалина. Отряд Росгвардии незамедлительно выехал на место происшествия. По итогам осмотра и исследования объекта взрывотехники установили, что находка является учебной миной УТМ-62М и не представляет опасности, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Для установления происхождения найденного предмета он был передан следственно- оперативной группе.

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