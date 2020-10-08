В Североморске детей-сирот оставили без жилья

Властям поручено устранить нарушения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правоохранительным органам стало известно, что дети-сироты из Североморска остались без жилья, деньги на которое должны были выделить из бюджета. Соответствующую проверку провела прокуратура флотской столицы.

- В соответствии с законом, жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по их заявлению в письменной форме, когда они достигнут совершеннолетия, а также если они стали полностью дееспособны до совершеннолетия, - сообщают в ведомстве. - Бюджетом Североморска на 2020 год предусмотрены доходы из областного бюджета на покупку жилья детям-сиротам - 9,7 миллионов рублей. К 1 сентября на эти деньги приобрели лишь одну квартиру на сумму 1,1 миллион рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города внесла представление в адрес главы Североморска, чтобы детей, у которых нет собственной квартиры, обеспечили жильем. Устранение нарушений контролируется ведомством.

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