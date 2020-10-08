В Мурманске мужчина ударил соседку по общежитию битой

Потерпевшая получила травму головы с переломом задних отделов теменной кости. Фото: Александр КОЦ

30 марта этого года в одном из общежитий Мурманска поссорились мужчина и его соседка. Ранее судимый мурманчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину бейсбольной битой по голове. Потерпевшая получила травму головы с переломом задних отделов теменной кости.

Заместитель прокурора Мурманской области Игорь Швецов поддержал государственное обвинение в отношении 30-летнего мурманчанина, которому инкриминировали по статье об умышленном причинении вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

- Приговором Ленинского районного суда города Мурманска мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Подсудимый полностью признал свою вину и извинился перед своей жертвой. Женщина также получит 16 273 рубля в качестве компенсации за лечение.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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