Проект культурного хаба «Контейнер Холл» из Мурманской области выиграл грант на форуме "Таврида"

Культурное пространство создадут из морских грузовых контейнеров. Фото: Центр городского развития Мурманской области

На днях на форуме "Таврида" подвели итоги конкурса молодежных инициатив. Мурманская область более чем достойно: проект из Заполярья от команды профессиональных архитекторов Центра городского развития Мурманской области выиграл грант в 1,3 миллиона рублей на реализацию.

По задумке северян, где-то в Заполярье (где точно, пока не известно), появится культурное пространство для общения творческой молодежи и всех жителей Мурманска, вовлеченных в искусство. Что самое интересное, разместится оно в девяти морских контейнерах.

- По задумке авторов в Заполярье появится первый культурный хаб "Контейнер Холл", представленный пространством, где молодежь сможет общаться и реализовывать свои идеи. Объект будет состоять из девяти морских контейнеров с различным всесезонным функционалом. Внутри будут расположены трибуна, сцена, открытый кинотеатр, кафе и магазин, - рассказали авторы проекта.

По их задумке это поможет задуматься молодым людям не уезжать с Крайнего Севера. Проект хотят реализовать в мае 2021 года, если этому не помешает пандемия коронавируса.

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