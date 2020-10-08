Слушание по делу сгоревшего самолета Москва-Мурманск Дениса Евдокимова перенесли в седьмой раз

5 мая 2019 года сгорел самолет, летевший из Москвы в Мурманск. Фото: архив "КП"

В очередной раз в Химкинском городском суде не состоялось слушание по уголовному делу в отношении командира воздушного судна, летевшего из Москвы в Мурманск 5 мая 2020 года. Напомним: в тот день "Суперджет" совершил жесткую посадку почти сразу после взлета и загорелся, погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области.

Дениса Евдокимова. который управлял самолетом, обвинили по по ст. 263 ч. 3 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Материалы уголовного дела поступили в Химкинский городской суд еще в апреле этого года, однако судебные заседания переносятся одно за другим. 7 октября это случилось уже в седьмой раз. Чаще всего причина - болезнь судьи.

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