Северяне жалуются на "исхудавших" оленей, которые живут в парке в Полярных Зорях

Олени полиняли и стали выглядеть худенькими. Фото: группа "Мурманск"

На днях в соцсетях Мурманска опубликовали снимки оленей, который живут в "Оленьем парке" в Полярных Зорях рядом с горно-лыжным комплексом. Все бы ничего, да только рогатые выглядят исхудавшими, и на первый взгляд кажется, будто их держат в тесной клетке. После увиденного не было предела возмущению северян, которые начали строчить гневные комментарии с требованием выпустить бедных животных.

Неужели оленей и правда морят голодом? Как оказалось, ситуация обстоит совсем иначе, и поводов для паники нет.

- После резонанса в соцсетях к нам приехали с проверкой и ветеринары, и правоохранительные органы. Они осмотрели парк, наших животных, сказали, что все в порядке. А иначе и быть не может, ведь мы любим оленей! Живут рогатые у нас уже четыре года, всегда сыты. Кормим их два раза в день - кормовая база у них всегда на год вперед есть. Питаются они травой, листвой осины и березы, ягелем, комбикормом, овощами и фруктами (морковь, огурцы, яблоки). Овощи всегда закупаются свежие на 2-3 дня, примерно по 10 килограммов в день. Ни в какой помощи мы не нуждаемся, так как сами помогаем финансово нуждающимся, - рассказал "КП" директор "Оленьего парка" Вячеслав Пухлов.

Еды оленям хватает сполна. Фото: vk.com/oleni_park_pz

Рогатые постояльца парка: Апрель, Ричард и Беляшик, - живут в просторных вольерах общей площадью 180 квадратных метров. Сейчас у оленей заканчивается линька, поэтому они и выглядят худыми, хотя на деле хорошо питаются. Парк временно закрыт, пока у животных идет гон.

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