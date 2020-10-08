Число заболевших коронавирусом в Мурманске превысило 9 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в Мурманске превысило 9 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С каждым днем число заболевших коронавирусом растет. Если еще в сентябре количество зараженных за сутки было не более 70, то сейчас уже в два раза больше.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, на 8 октября 2020 года в регионе диагноз COVID-19 уже у 15885 человек, 142 новых заболевших выявили за последние сутки.

Мурманск уже преодолел отметку в 9 тысяч инфицированных, хотя 8 тысяч было зафиксировано всего лишь 22 сентября. Получается, тысяча новых заболевших за две недели. Мурманск сохраняет за собой статус крупнейшего ковидного очага в области.

На втором месте держится Белокаменка (2333 заболевших), на третьем - Североморск (1446 человек).

При этом 13060 пациентов с начала пандемии уже выздоровели, а 228 человек умерли.

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