В Мурманской области почти месяц ищут пропавшего сотрудника военного следственного управления

Офицер пошел за грибами и заблудился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области едва ли не каждый день пропадают люди, которые ушли за грибами и ягодами. В их числе и 61-летний сотрудник военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Виктор Балык.

Он 12 сентября отправился на тихую охоту в районе Североморска-3, а около девяти вечера заплутал и не вернулся домой.

Виктор Балык пропал 12 сентября. Фото: ВСУ СК России по Северному флоту

Приметы Виктора Алексеевича: рост 182 сантиметра, на вид 60 лет, плотного телосложения,

волосы короткие седые, носит бороду и усы. Был одет в камуфляжную куртку с пятнами коричневого и черного цветов, черную кожаную кепку, черные кроссовки с двумя белыми полосками. На правой руке - золотое обручальное кольцо, на шее - золотой нательный крест на золотой цепочке.

- В случае наличия информации о месте нахождения или судьбе пропавшего просим сообщить ее в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту по телефону 8(81537)4-73-71 или в службу спасения 112, - сообщили в ВСУ Следственного комитета России по СФ.

Силами следователи были проведены поиски, но, увы, пока бесплодные.

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