В Мурманске ищут мужчину в очках, который уехал из дома на Skoda Roomster

Местонахождение северянина не известно. Фото: "МурманСпас"

Не успевают мурманские волонтеры найти одного человека, как тут же пропадает другой. Так, в Мурманске ищут 52-летнего Романа Степанова, который уехал из дома на темно-серой Skoda Roomster (госномер - М489ОА, 51 регион) утром 7 октября. Местонахождение мужчины все еще не известно. Остается надеяться, что с ним не случилось никаких бед.

Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, на лице щетина, носит очки. О том, в чем был одет северянин, не уточняется.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 102 или 02 (полиция) либо волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: в Тайболе пропал 32-летний мужчина с бородой, которому нужна медицинская помощь. Волонтеры сообщают, что северянин дезориентирован.

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