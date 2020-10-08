ДТП в Мурманске: водитель Audi сбил пешехода

По факту аварии проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

В центре заполярной столицы произошло очередное ДТП, в котором пострадал пешеход.

- По предварительной информации, 7 октября 2020 года в 20.05 на улице Шмидта в Мурманске водитель автомобиля Audi наехал на пешехода. В дорожно-транспортном происшествии пешеход получил телесные повреждения и был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение города . Обстоятельства устанавливаются. По факту аварии проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как отмечают очевидцы случившегося в соцсетях, пешеход был невнимателен - шел, уткнувшись в телефон, да еще и переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.

- Это было ужасно, берегите себя. Смотрите по сторонам, надевайте светоотражатели. Я сначала не поняла, что произошло, и что это человек полетел. Все за доли секунд произошло, - прокомментировала ситуацию свидетель аварии Надежда Ерофеева в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

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