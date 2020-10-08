О развитии Мурманска будут говорить в Сколково

Делегация из Мурманской области в Сколково пройдет обучение. Фото: Администрация Мурманска

В эти дни делегация из Мурманской области работает в Москве. Здесь в Сколково проходит образовательный проект для 100 крупнейших городов России, и столица Заполярья не осталась в стороне.

Представители города-героя - в их числе заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова, глава администрации города Евгений Никора, а также руководители профильных комитетов администрации Мурманска, курирующие вопросы развития городского хозяйства и градостроительной политики - пройдут обучение по программе совершенствования управленческих кадров, сочетающей теоретическую и практическую работу над конкретными городскими проектами.

– Программа будет очень насыщенной, сложной, но крайне полезной для мурманчан, – поделился впечатлениями от первого дня Евгений Никора. – Настрой у нашей команды рабочий: мы открыты к диалогу, готовы перенимать опыт коллег, укреплять межмуниципальные связи. Одна из главных задач – вместе выработать свежие решения, касающиеся городской инфраструктуры, чтобы впоследствии применить их дома.

В Сколково будут разбирать вопросы городской среды, экономики и многое другое.

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