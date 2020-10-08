Школьники из Мурманской области починили избушку Бабы Яги, разрушенную вандалами

Неизвестные разрушили избушку Бабы Яги, а дети смогли ее починить. Фото: Светлана Петрова

Начиная с весны, в Кандалакше на тропе здоровья вандалы не раз разрушали кормушки и скамейки, а к осени добрались и до домика Бабы Яги. Это событие огорчило местных жителей. Но взрослые восстанавливать достопримечательность не торопились, зато исправить ситуацию смогли ученики первого «В» класса школы №10. Под руководством своей учительницы Натальи Поповой школьники восстановили разрушенную избушку.

- Работа сразу закипела. Нужно было снять развалившиеся венцы избушки, конструкцию кровли и переложить их заново и закрепить гвоздями. Буквально за час домик был как новенький. Бабка Ёжка была просто счастлива! - рассказала на своей странице в «ВКонтакте» жительница Кандалакши Светлана Петрова.

Рядом с восстановленным домиком на дереве повесили кормушку для белок и птиц. Учащиеся тут же наполнили ее принесенным с собой кормом. Кандалакшцы надеются, что избушка больше не пострадает, и все силы учащихся были приложены не зря. УМВД России по Мурманской области проводит проверку по факту публикаций в СМИ о разрушении объекта.

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