Собака из Минькино, которую из машины выбросили хозяева, нашла новый дом

Эту собаку просто высадили в Минькино. Фото: Приют для бездомных животных в Мурманске

Собаке, которую 27 сентября оставили в Минькино, удалось найти новых хозяев. Напомним, что в тот день неизвестные приехали на машине в село и бросили животное прямо на улице.

Местные жители пытались помочь бедной собаке, запуская ее в подъезды, но многим она мешала. Зато после публикации объявления в сообществе «Приют для бездомных животных в Мурманске», новые хозяева нашлись очень быстро.

- Хочу вам выразить огромную благодарность за размещение новости про выброшенную собаку. Благодаря этому мы нашли ей дом и добрые руки, теперь его зовут Пашка. Сразу обзавелся ошейником, поводком, радостным настроением, знакомится с собачьими друзьями, - поделилась новой информацией автор объявления Ирина Кручинина.

К сожалению, подобные случаи не редкость в нашей области. Многие заводят домашних питомцев, не осознавая дальнейшей ответственности за их жизнь. Именно поэтому поиск новых хозяев для братьев наших меньших всегда остается актуальным.

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