Житель Мурманска ударил собутыльника осколком зеркала в спину

Мурманчанин использовал разбитое зеркало как оружие. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мурманский следственный отдел №1 СУ УМВД России закончил расследование уголовного дела по обвинению жителя областного центра в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

- В июне этого года обвиняемый находился в гостях у знакомого в квартире дома на улице. Полухина. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и, как это часто бывает, между ними возникла ссора на почве внезапно возникшей личной неприязни. Злоумышленник схватил осколок разбитого зеркала и два удара ударил им в спину собутыльника. Телесные повреждения раненого мурманчанина были признаны врачами как повлекшие за собой тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Обвиняемому 31 год, он нигде не работает и ранее был неоднократно судим. оказался неработающий, ранее неоднократно судимый мужчина 1989 года рождения. Полицейские задержали его в ходе оперативно-разыскных действий.

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 11 УК РФ ( умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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