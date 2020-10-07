Мурманский траулер, на борту которого произошла вспышка коронавируса, встал на карантин в Норвегии

Траулер "Обеляй" встал на карантин в Тромсё. Фото: МАРИТА АНДЕРСЕН / NRK

Даже когда в Мурманской области действовал жесткий режим самоизоляции, моряки работали. Ведь коронавирус коронавирусом, а рыбой страну кормить надо.

Правда, для экипажей тоже действовали жесткие правила, например, после рейса надо было две недели провести в обсерваторе. Правда, потом самоизолироваться разрешили дома.

Теперь правила не такие жесткие, но коронавирус никто не отменил. Вот и моряки с мурманского траулера "Обеляй" почувствовали это на себе. Из 34 членов экипажа 24 заразились COVID-19. Все случилось, когда судно было на промысле у берегов Норвегии.

- Траулер прибыл в Тромсё в понедельник вечером. Во вторник экипаж из 34 человек прошел тестирование на covid-19, а поздно вечером того же дня было подтверждено заражение 20 человек. Утром число зараженных увеличилось до 24, - сообщает NRK.

Траулер зашел в бухту Брейвика, инфицированных госпитализировали в госпиталь Тромсё, а остальных изолировали на самом траулере. До захода в Тромсё "Обеляй" делал короткую остановку в Киркенесе из-за проблем с сердцем одного из членов экипажа. На берег моряки не сходили, но на борт доставлялись продукты. Сейчас в городе проходит эпидрасследование.

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