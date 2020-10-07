Погода в Мурманске и области на 8 октября 2020 года: небольшой дождь и туман

Молочная дымка стала частым гостем кольского края. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

8 октября в Заполярье продолжает преобладать облачная погода с прояснениями. Кроме этого местами ожидается небольшой дождь. В отдельных районах жители Мурманской области снова смогут наблюдать туман. Ожидаемая температура воздуха ночью +2+7, днем +7+12 градусов.

- С 8 по 10 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и западом Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью +2+8, при прояснениях местами возможны заморозки до -2, днем +6+11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Как изменится погода в будущем, покажет время, а пока жителям Мурманской области остается надеяться, что туман не нарушит их планы.

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