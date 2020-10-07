В Новгородской области задержали скрывавшегося жителя Оленегорска, который арматурой сломал ноги мужчине

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Оленегорска, совершив жестокое преступление, решил избежать наказания и укрыться от органов следствия. Кара его все же настигла.

Известно, что осенью 2018 года в Оленегорске между 41-летним злоумышленником и незнакомым ему мужчиной произошла словесная перепалка. Северянин свой гнев не сдержал и жестоко избил оппонента, вдобавок сломав ему ноги арматурой. После этого он задумал уйти от правосудия, и целых два года у него это отлично получалось. Тем не менее, стражи порядка все отыскали обидчика.

- Личность мужчины была установлена, полицейские объявили его в федеральный розыск. При проведении розыска оперативники выяснили, что подозреваемый скрывается у родственников в Нижегородской области. Вместе с коллегами из другого региона оленегорские полицейские задержали мужчину в городе Урень, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении оленегорца было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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