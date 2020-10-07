Директора фирмы из Североморска будут судить за долг по зарплате перед сотрудником

Директор три месяца не платила зарплату своему сотруднику. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Североморске руководитель одной из организаций, работающей в сфере розничной торговли, не платила зарплату своему сотруднику. С февраля по апрель работник должен был получить сумму более 64 000 рублей.

В ходе расследования следственному комитету РФ по Мурманской области удалось установить, что у предприятия была возможность выплатить зарплату в законные сроки. По-видимому, у руководителя были более важные расходы.

- Женщина полностью признала вину в инкриминируемом преступлении. В ходе предварительного следствия задолженность перед потерпевшей погашена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области.

На данный момент дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Статья, по которой будут судить обвиняемую ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"), предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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