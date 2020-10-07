Пьяного жителя Севастополя не пустили на самолет в Мурманске

Пьяного жителя Севастополя не пустили на борт самолета Мурманск-Москва. Фото: Алиса ТИТКО

Пьяные пассажиры не такая уж редкость для авиакомпаний. Кто-то берет билет на самолет сразу после шумной вечерники или праздника и не успевает протрезветь перед полетом. Других слишком рьяно провожают друзья, ну, а третьи просто боятся летать.

Но выпить, а потом лететь - плохая идея. Едва ли не каждую неделю от рейса отстраняют пьяных пассажиров. В такую ситуацию попал и 59-летний житель Севастополя, пытавшийся улететь из Мурманска в Москву.

Его остановили у выхода на посадку.

- Командир воздушного судна отстранил мужчину от полета за нарушение правил поведения при предполетном обслуживании на борту. Полицейские задержали пассажира, который в окружающей обстановке слабо ориентировался, имел шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта. Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

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