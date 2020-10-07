В Кировском психоневрологическом интернате вспышка коронавируса

Сотрудников и постояльцев интерната в Кировске тестируют на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не так давно социальные учреждения Мурманской области вернулись к привычному режиму работы, а ведь все лето их сотрудники были в буквальном смысле слова вахтовиками: чтобы снизить риски заражения коронавирусом постояльцев, многие из которых находятся в зоне риска, персонал менялся не каждый день, а спустя неделю-две.

Кажется, мера была не лишней. Стало известно, что в Кировском психоневрологическом интернате случилась вспышка ковида.

- В Кировском психоневрологическом интернате выявлены заболевшие, количество будет уточняться дополнительно. По результатам тестирования подавляющее большинство ковид-положительных болеют бессимптомно, - сообщили "КП" в оперативном штабе регионе.

По неподтвержденным данным, речь идет о 30 зараженных как среди пациентов, так и среди персонала.

Напомним: руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева предложила проводить усиленное, как в случае с медработниками, тестирование на COVID-19 среди социальных работников.

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