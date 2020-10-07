В аптеке Кировска работали продавцы без медицинского образования

Компания получила штраф за нарушения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аптека в Кировске работала с грубыми нарушениями законодательства. Об этом узнала городская прокуратура, которая наведалась туда с проверкой.

- Установлено, что в аптеке отсутствует минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Кроме того, там продавали лекарства продавцы-консультанты без соответствующего медицинского образования. Указанные нарушения, в соответствии с законодательством о лицензировании являются грубыми, так как создают угрозу причинения вреда населению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Прокурор обратился в региональный арбитражный суд с заявлением о привлечении руководства к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований лицензии". Юридическому лицу назначили наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Решение в законную силу еще не вступило.

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