Минприроды Мурманской области расскажет северянам о краснокнижных растениях и животных

Жители Мурманской области смогут узнать о редких животных и растениях региона. Фото: Олег ФИЛОНОК

Уникальная природа Заполярья беззащитна под натиском цивилизации, это является объектом пристального внимания властей. Чтобы северяне больше знали о разнообразии и уязвимости окружающего мира, минприроды Мурманской области запускает рубрику о занесенных в Красную книгу региона представителях животного и растительного мира. На сайте ведомства еженедельно будет выпускаться рубрика с информацией о редких и находящихся под угрозой исчезновения обитателях полуострова.

- Идея введения нового источника информирования населения приурочена к Всемирному дню охраны мест обитаний. Очерки в издании будут подготовлены учеными, сотрудниками природоохранных учреждений и научно- исследовательских организаций. Сейчас в Красную книгу Мурманской области включено 480 видов флоры и фауны региона. Среди них 18 - грибов, 84 - лишайников, 3 - водорослей, 120 - мохообразных, 189 - сосудистых растений и 66 - животных. Все они нуждаются в бережном отношении и особом внимании к их состоянию в природной среде региона, - сообщили в министерстве. На сегодняшний день задачи сохранения биоразнообразия арктических территорий, к которым относится и наш регион, определены в ряде основополагающих документов по реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике. Сохранение уникальной природы Заполярья входит в сферу национальных интересов страны.

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