Стало известно, из-за чего погиб мужчина с эпилепсией, тело которого нашли вблизи Североморска

В смерти мужчины не был замешан криминал. Фото: Следственный комитет по Мурманской области.

Следователи выяснили, что стало причиной смерти 50-летнего Валерия Попова из Мурманска, тело которого нашли в пяти километрах от его родного района. Напомним: 23 июля мужчина, страдающий эпилепсией, ушел из дома на улице Инженерной, 2. К 3 августа погибшего северянина обнаружили грибники в полутора километрах от дороги Мурманск – Североморск, вблизи здания бывшего КПП.

Для выяснения причин случившегося правоохранительными органами была назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой сейчас стали известны.

- Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как гибель мурманчанина не носит криминальный характер. Мужчина умер от ишемической болезни сердца, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: выяснилось, из-за чего погиб 39-летний житель Мурманска, тело которого нашли в сауне.

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