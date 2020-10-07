Стало известно, из-за чего погиб мужчина с эпилепсией, тело которого нашли вблизи Североморска

В смерти мужчины не был замешан криминал. Фото: Следственный комитет по Мурманской области.
Следователи выяснили, что стало причиной смерти 50-летнего Валерия Попова из Мурманска, тело которого нашли в пяти километрах от его родного района. Напомним: 23 июля мужчина, страдающий эпилепсией, ушел из дома на улице Инженерной, 2. К 3 августа погибшего северянина обнаружили грибники в полутора километрах от дороги Мурманск – Североморск, вблизи здания бывшего КПП.
Для выяснения причин случившегося правоохранительными органами была назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой сейчас стали известны.
- Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как гибель мурманчанина не носит криминальный характер. Мужчина умер от ишемической болезни сердца, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Напомним: выяснилось, из-за чего погиб 39-летний житель Мурманска, тело которого нашли в сауне.
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