ДТП в Мончегорске: водитель "ВАЗа" сбил 15-летнюю девочку на "зебре"

По факту аварии проводится проверка. Фото: "Мончегорск в курсе"

Как и водителям, так и пешеходам всегда нужно быть внимательными на дороге, ведь любая неосторожность может стать причиной аварии и привести к самым разным последствиям. Так, в Мончегорске на "зебре" сбили 15-летнюю девочку, которая, к сожалению, ссадинами не отделалась.

- 06 октября в 19.10 в районе дома №31 по проспекту Ленина в Мончегорске, водитель автомобиля "ВАЗ 21101", двигаясь со стороны улицы Красноармейская в сторону улицы Комсомольская, не предоставил преимущества в движении пешеходу, 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В ДТП девочка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение Мончегорска. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: возбуждено уголовное дело по ДТП с пьяной автоледи под Полярными Зорями. В аварии один человек погиб и еще двое получили травмы.

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