В Мурманской области 7 октября 2020 года никто не умер от коронавируса

Коронавирус остался с носом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все чаще и чаще случаются в Заполярье такие дни, когда никто не умирает коронавируса. 7 октября хорошие известия пришли снова: в этот день по данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области летальных исходов от опасной инфекции обнаружено не было. Последний раз мы обходились без жертв 5 октября. Всего же в регионе зафиксировано 228 погибших от COVID-19.

За последние сутки в кольском крае выявлено 133 новых случая заражения ковидом. Общее число подтвержденных случаев заболевания - 15743. Большая часть заболевших приходится на Мурманск (+91, всего 8929), Белокаменку (+1, всего 2332) и Североморск (+7, всего 1432).

Тем не менее, многие уже одолели опасную инфекцию. Так, 12916 пациентов выздоровели (+116 за сутки), на лечении остаются 2599 человек.

Напомним: Мурманская область в числе первых регионов получит вакцину от коронавируса. Случится это тогда, когда препарат пройдет клинические испытания.

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