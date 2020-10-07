Житель Заполярного, которого судили за истязание детей, публично извинился

Константин Федоров пообещал работать только со взрослыми. Фото: личный архив героя публикации.

В 2019 году одним из самых громких судебных дел в Мурманской области стало разбирательство по делу 26-летнего жителя Заполярного Константина Федорова. Он работал и фотографом, и блогером, и журналистом, а еще учил этому детей. Впрочем, оказалось, что не только этому.

Мужчину судили по ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание". Выяснилось, что северянин "играл" с несовершеннолетними в "собачий кайф" и другие опасные игры, связанные с удушением. Об этом узнала мама одного из попавших в беду мальчиков.

– Злоумышленник был задержан в день обращения матери одного из потерпевших в полицию. Сотрудники отдела криминалистики произвели осмотр видеозаписей в телефоне задержанного. Среди них обнаружены и те, на которых зафиксировано совершение противоправных действий в отношении детей. Данные видео помогли следствию установить еще 7 потерпевших, а также легли в основу доказательственной базы по делу, – сообщили тогда в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Суд приговорил Константина Федорова к трем годам исправительной колонии. Сейчас он уже вышел на свободу и решил, что пришла пора публично извиниться. Сделал это мужчина через соцсети.

- Очень долгое время у меня не было возможности с вами общаться и рассказывать свои мысли. За это время распространилось много негативной информации относительно меня, в том числе и абсолютно абсурдной. Это зацепило всех моих родных и людей, с которыми я как-либо был связан, - написал Федоров в "ВКонтакте". - Я прекрасно понимаю свой проступок, за который понес заслуженное наказание, и сожалею за то, что причинил проблемы окружающим меня людям. Я приношу всем свои искренние извинения... Особенно моим родным за ту боль, что они испытали… В данный момент я принял решение, что несмотря ни на что, буду работать на благо общества. Постараюсь исправиться в глазах людей и быть полезным для окружающих. Я для себя принял решение, что продолжу заниматься видеоблогингом и фотографией, писать книги и разрабатывать проекты для социальной среды. Но буду работать только с взрослыми людьми и только на благо общества.

Мужчина отметил, что помогал следствию.

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