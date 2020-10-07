Гадалке, которая украла у жительницы Мурманской области 65 тысяч рублей, грозит пять лет лишения свободы

Горе-"гадалке" грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кандалакшский отдел МВД завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Вологды.

В июле этого года жительница поселка Нивский Кандалакшского района заявила о краже 65 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленница под видом гадалки проникла в квартиру к пенсионерке. По словам потерпевшей, гостья предложила ей свои услуги в обмен на любую сумму, какую не жалко отдать за предсказание. Женщина согласилась и отдала ей тысячу рублей, однако после ухода новой знакомой обнаружила пропажу конверта, из которого доставала деньги.

- Во время осмотра квартиры потерпевшей эксперты изъяли отпечатки пальцев рук, оставленные злоумышленницей. Проверив отпечатки, полицейские установили, что они совпадают с отпечатками ранее неоднократно судимой жительницы Вологды, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Полицейские задержали "гадалку" на вокзале Кандалакши. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ближайшие пять лет злоумышленница может провести в местах не столь отдаленных.

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