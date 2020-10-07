Евгений Гришковец приезжал в Апатиты

Евгений Гришковец побывал в Апатитах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 октября в официальном сообществе Евгения Гришковца в "ВКонтакте" появилась его заметка, из которой жители Мурманской области с удивлением узнали, что писатели успел побывать в Мурманской области, а конкретно в Апатитах. А мы и не знали.

В тексте Евгений Валерьевич говорит о своей дочери, которая написала песню для Dj Smash. Писатель по-доброму удивляется, что теперь композиция звучит буквально отовсюду.

- Представьте, моя старшая дочь написала текст песни, которая сейчас звучит везде и отовсюду. Я еду в аэропорт — она звучит по радио у незнакомого мне водителя, я еду из аэропорта в Новосибирске — то же самое, захожу в аптеку и слышу, что из наушников молоденькой провизора пробивается эта песня… Проще говоря — она звучит везде. За последние десять дней, вылетев из Калининграда, я побывал в городе Апатиты Мурманской области, в Севастополе, Москве, Новосибирске и в данный момент нахожусь в родном Кемерово. Хит со словами Наташи повсюду, - пишет Евгений Гришковец.

Может, заполярный город вдохновил писателя, и он появится в новой книге или спектакле?

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