Законопроект об "арктическом гектаре" внесли на рассмотрение в правительство

Россияне смогут получить участки до одного гектара. Фото: Александр БОЙКО

Крайний Север перенимает опыт Дальнего Востока. Так, в Мурманской области предложили давать ипотеку под 2%. А теперь Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство на рассмотрение законопроект об "арктическом гектаре".

Если его утвердят, то россияне смогут получать в Арктической зоне РФ земельные участки до одного гектара. На нем можно будет построить жилой дом, вести хозяйство, организовать бизнес.

- В Арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, и 90 процентов из них живут в городах, причем довольно крупных, как Мурманск, Архангельск, Норильск. Так что земля вокруг городов будет востребована для строительства дома и ведения бизнеса. Кроме того, спрос на загородную недвижимость резко вырос в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в профильном министерстве.

Сначала гектар будут давать в аренду на пять лет, а затем его можно будет оформить в собственность.

- Ипотека под 2% поможет приобрести жилье или начать стройку многим молодым семьям. Если учесть Арктический гектар, который должен заработать уже в 2021 году, строительство собственных домов станет для северян доступнее, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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