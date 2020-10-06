Погода в Мурманске и области на 7 октября 2020 года: дожди и порывистый ветер

Погода становится все прохладнее. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Осень в Заполярье стала проявлять свою капризность, что очень не кстати. Жителей Мурманской области 7 октября ждет облачная с прояснениями погода, местами возможен дождь. По прогнозу синоптиков, в регионе будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, местами сильный. Ночью ожидается температура +2+7, днем +5+10 градусов.

- В ближайшие дни погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, дождь различной интенсивности, 7 октября порывистый ветер, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

Напомним: самая крупная магнитная буря в этом году стала причиной яркого северного сияния в Мурманской области. Изумрудное небо попало в объектив камер многих заполярных фотографов.

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