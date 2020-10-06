Мурманская область на втором месте по числу мошенничеств среди всех регионов России

Больше мошенничеств чем в Заполярье только в Москве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Мурманской области довольно часто попадаются на удочку мошенникам. В основном легкими жертвами аферистов становятся доверчивые пенсионеры, которые в итоге остаются без гроша в кармане.

Не удивительно, что наш регион оказался на втором месте по числу мошенничеств, совершенных в отношении местных жителей. Уступаем мы в этом плане лишь российской столице. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в стране за январь-август 2020 года.

- За последние 8 месяцев число разного рода мошенничеств возросло на треть (+32%, 218 тысяч). В текущем году чаще других подвергались таким преступлениям жители Москвы (232,1 факта на 100 тысяч граждан), Мурманской области (226,3 фактов) и Удмуртской Республике (224 факта), - отмечается в материалах ведомства. - Наибольший прирост числа мошенничеств зафиксирован в Санкт-Петербурге (в 2,8 раза, 6 653). В два раза больше стало махинаций с использованием электронных средств платежа (+108 %, 20 852).

Всего в кольском крае зарегистрировано с января по август 8012 преступлений, из них не раскрытых - 2839.

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