19-летний Павел Самусенко из Полярных Зорь взял "бронзу" на Кубке России по плаванию

В копилке Павла Самусенко еще одна медаль. Фото: vk.com/swim_murmansk

Еще одна спортивная победа прилетела в Мурманскую область из Обнинска, где со 2 по 4 октября проходил Кубок России 2020 года по плаванию. 19-летний пловец из Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал на соревнованиях "бронзу".

- Григорий Тарасевич из Татарстана – победитель на дистанции 100 метров на спине (54,64 секунды). Серебряный призер – Максим Фофанов из Санкт-Петербурга (54,83 секунды). Третьим финишировал Павел Самусенко из Мурманской области с результатом 55,16 секунды, - объявили итоги на сайте Всероссийской федерации плавания.

К слову, в прошлом году Павел, который уже не раз становился победителем разных соревнованиий по плаванию, стал кандидатом в сборную России для поездки на Олимпиаду в Токио. Однако из-за коронавируса масштабное спортивное событие пришлось отложить до лучших времен.

Напомним: в Мурманской области будут возрождать профессиональный футбол. В регионе построят новые футбольные площадки, а в заполярной столице появится полноразмерный манеж.

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