Неизвестные забрались в кинотеатр "Мурманск" и устроили погром

Неизвестные пробрались в кинотеатр и навели там беспорядок. Фото: блогер51

Кинотеатрам Мурманской области сейчас живется несладко: если в других регионах синема уже крутят, то у нас массовые мероприятия и развлечения под запретом. Наши заведения как закрылись в марте, так никак не могут открыться.

Мало кинопредприятию "Мурманск" хлопот из-за пандемии, так их еще добавляют... Так, стало известно, что в кинотеатр "Мурманск" пробрались неизвестные. Когда именно это произошло, пока неясно: следы разгула хулиганов нашли только 6 октября. Может, мурманчане решили покутить на выходных?..

- Заявление поступило во вторник. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщил "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Как стало известно нашей редакции, хулиганы повредили экран и несколько стульев. Также в зале были мусор от еды и следы, что неизвестные еще и выпивали в помещении. Пробраться в кинотеатр нарушители могли через запасной вход.

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