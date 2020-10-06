Шум от ремонтных работ на заводе в Мурманске не утихнет до конца ноября

Шум сохранится до конца осени. Фото: администрация Мурманска

Жителям микрорайона Роста в Мурманске в последнее время бывает тяжеловато выспаться. Северяне уже не раз жаловались властям на грохот, который доносится по вечерам и ночам с территории 35-го судоремонтного завода "Звездочка". И похоже, что терпеть шум придется до конца осени.

- Сейчас реализуется проект по реконструкции сухого дока. Эта работа стратегически важная как для Мурманской области, так и для отрасли судоремонта страны в целом. После завершения строительства сухого дока судоремонтный завод сможет чинить крупнотоннажные суда. Ремонт по договору окончательно должен закончиться в декабре 2022 года, а «шумные» работы – 20 ноября этого года, - объяснил на личной странице в соцсетях глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Но есть и хорошие новости. Так, гидромолот, который и является источником шума на стройке, будет работать с 8.00 до 21.00. В выходные дни этот временной диапазон будет соблюдаться строго, а в будни работа иногда будет продолжаться и позже.

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