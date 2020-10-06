Губернатор Мурманской области предложил ввести в школьную программу историю Заполярья

Глава региона поздравил педагогов с профессиональным праздником. Фото: правительство МО

В честь Дня учителя в центре дополнительного образования «Лапландия» в Мурманске 5 октября прошла встреча педагогов с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Глава региона поздравил педагогов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что только благодаря общим усилиям в области удалось открыть 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», создано десять технопарков «Квантолаб» и начал работу первый мобильный «Кванториум». Одной из важных задач является улучшение материально-технической базы в школах, но самое главное – воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к своему родному краю.

- Предлагаю запустить соответствующую программу в школах, чтобы дети знали историю Мурманской области, ценили уникальность северной природы, понимали, какой неоценимый вклад внесло и вносит Заполярье в развитие страны, - отметил Андрей Чибис.

В завершение губернатор вручил нагрудные знаки «Почетный работник образования Мурманской области» учителю физкультуры средней школы № 4 поселка Ёнский Василию Дидковскому и учителю химии Мурманского международного лицея Ирине Шаш. Благодарственные письма получили педагоги, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, учителя - лауреаты премии за достижения в педагогической деятельности, руководители школ и коллективы общеобразовательных организаций.

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