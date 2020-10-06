Стало известно, из-за чего погиб 39-летний житель Мурманска, тело которого нашли в сауне

Оказалось, что на момент смерти мужчина был пьян. Фото: Виктория МИНАЕВА

Следователи завершили проверку по факту гибели 39-летнего мужчины, тело которого нашли в одной из саун в Мурманске. Напомним: в начале августа северянин отдыхал там с родственником, но их досуг обернулся трагедией. Решив поплавать в бассейне, мурманчанин погиб. Подоспевшим медикам не удалось его спасти.

Сейчас стало известно, что послужило причиной смерти местного жителя. И похоже, что криминал в этом деле замешан не был, а лишь алкоголь.

- В ходе проверки установлено, что в отношении мужчины никаких преступлений не совершалось. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он утонул во время купания в бассейне, - рассказали "КП" в пресс-службе следственного управления СКР по Мурманской области.

Напомним: стали известны подробности смерти 17-летнего Егора Тучкова из Мурманска. Молодой человек пропал в сентябре прошлого года.

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