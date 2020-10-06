В Мурманской области сняли режим ЧС, введенный из-за рухнувшего моста

Новый мост построен, режим ЧС снят. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 сентября было открыто движение на новом железнодорожном мосту на перегоне между станциями Кола и Выходной. Напомним: он рухнул 1 июня, не выдержав напора паводка. Новую переправу построили за рекордные 105 дней.

Стройка, если не века, то этого года, закончилась, поэтому пора бы и снять режим чрезвычайной ситуации, который ввели 11 июня, когда было нарушено железнодорожное сообщение с Мурманском. Что сейчас и сделали.

- Решение о вводе режима ЧС было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. Авария моста прервала железнодорожное сообщение Мурманска с «большой землей». Для минимизации последствий чрезвычайного происшествия за 18 дней был построен обходной участок железнодорожного пути: Блокпост 9 км – Выходной длиной 5,7 км. Одновременно начались работы по восстановлению мостового переезда через Колу. 28 сентября новый мост был запущен в эксплуатацию, движение по основному пути восстановлено, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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