В Печенгском районе спасли пожилую женщину, которая заблудилась на болоте в густом тумане

Медицинская помощь женщине не потребовалась. Фото: vk.com/szrpso

Сезон "тихой охоты" в Заполярье уже подходит к концу, однако заблудившихся жителей Мурманской области, которые плутают по лесам, все же хватает.

Так, минувшей ночью сотрудники Мурманского арктического спасательного центра выезжали в Печенгский район на поиски в лесу пожилой женщины, которая не могла найти обратную дорогу.

- Днем 5 октября северянка пошла собирать листья брусники в лес неподалеку от Заполярного. В густом тумане она заблудилась, пыталась выйти самостоятельно, но забрела в болото. Когда стемнело, позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Пока смена спасателей ехала из Мурманска в Заполярный, местные сотрудники полиции смогли примерно определить возможное местоположение женщины, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Прибывшие спасатели, обследовав указанный участок леса и болота, разыскали женщину и вывели ее к дороге, передав стражам порядка. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.

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