Жители Мурманской области не смогут посетить барк "Седов"

Увы, жители Мурманской области не смогут подняться на барк "Седов". Фото: Николай ХИЖНЯК

Уже более сотни человек за сутки - такова статистика по коронавирусу в Мурманской области. И из-за того, что эпидобстановка меняется, северяне не смогут сделать то, чего ждут уже много недель - посетить барк "Седов".

Напомним: легендарный парусник должен зайти в порт Мурманск в ближайшее время (ориентировочно 15 октября, но точная дата не известна). Планировалось, что трап будет открытым, и северяне смогут подняться на борт. Однако число зараженных растет, поэтому и "Седов" останется без зрителей.

- Приход в Мурманск барка Седов всегда был очень значимым событием для северян. Но сегодня в сложных эпидемиологических условиях нам важно сохранить здоровье людей. Не идти на неоправданный риск. Напомню, все массовые мероприятия сейчас запрещены. К сожалению, для посещения судно тоже будет закрыто. Сама торжественная церемония встречи будет организована с участием минимального количества людей, - сообщила вице-губернатор Оксана Астахова.

Но она отметила, что прорабатывается возможность трансляции захода барка в порт или же создание ролика об этом. К слову, на борту "Седова" находятся 15 курсантов из МГТУ и рыбопромышленного колледжа имени Месяцева.

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