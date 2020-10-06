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Сотрудника салона сотовой связи из Североморска ждет суд за нарушение тайны телефонных переговоров

Молодой человек передал скрытые сведения третьему лицу, получив за это вознаграждение
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: unsplash.com

Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: unsplash.com

Никто не будет в восторге от того, что в его личные данные лезут посторонние. Так и 24-летнего сотрудника салона сотовой связи из Североморска ждет суд за нарушение тайны телефонных переговоров.

По данным следствия, в апреле этого года житель флотской столицы, используя свое служебное положение, получил доступ к охраняемой законом информации о соединениях абонентского номера клиента. После этого молодой человек, не имея судебного решения, просмотрел соединения по номеру и скопировал их. Затем он продал эту информацию, выручив полторы тысячи рублей. О незаконных делах северянина узнали сотрудники безопасности компании.

- Североморец обвиняется в преступлении по части 2 статьи 138 УК РФ "Нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Местный житель свою вину признал в полном объеме, дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области. - Следствием собрано достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодому человеку теперь грозит до 4 лет лишения свободы.

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