Погода в Мурманске и области на 6 октября 2020 года: туман и ночные заморозки

Мурманскую область окутал туман. Фото: Олег ФИЛОНОК

И снова Мурманскую область накрывает молочная завеса. Туман довольно красивое явление, хотя автолюбители от него не в восторге. Но как говорится, у природы нет плохой погоды.

- 6 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. 7-8 октября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, дождь различной интенсивности, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам заполярных синоптиков, 6 октября регион ждет переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1+6, местами заморозки до -2, днем +5+10 градусов.

Напомним: житель Кандалакши нашел возле дома необычное насекомое. Северянин решил проконсультироваться о находке с сотрудниками заповедника.

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